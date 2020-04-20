الأمن العام الأردني يكشف تفاصيل جديدة حول انفجار مدينة المفرق





وحسب الوكالة، "وقع انفجار في محافظة المفرق، شرق العاصمة الأردنية عمان، نتيجة قنبلة قديمة، وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود 4 وفيات لأطفال، وعدد من الإصابات".



​وأفادت وسائل إعلام أردنية، بأن "طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق، حضروا إلى موقع الحادثة، وتم إخلاء المتوفين والذين لم يعرف عددهم بعد، ونقل المصابون إلى المستشفى في المدينة"، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادثة للوقوف على تفاصيلها.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق، اليوم الاثنين، حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق.وأوضح أن كوادر المديرية، تحركت على الفور إلى المكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية، ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق مختصة الآن بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة، وفق وكالة أنباء (بترا).