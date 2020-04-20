دولي

نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية.. والأخير يُعلّق

نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية.. والأخير يُعلّق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القناة 12 الإسرائيلية، إن حزبي (ليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، و(أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس، قد توصلا إلى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ.

بدورها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مسؤول في مفاوضات تشكيل الحكومة، قوله: "يجري الآن توقيع نتنياهو وغانتس على اتفاق تشكيل حكومة الطوارئ".

من جانبه، قال باراك رافيد، المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية: "أعلن نتنياهو وغانتس في بيان أنهما يشكلان حكومة طوارئ، وسيعمل نتنياهو كرئيس للوزراء لمدة 18 شهراً، ثم سيحل غانتس مكانه كرئيس للوزراء لمدة 18 شهراً".

ومن المتوقع، أن تنضم أحزاب أخرى إلى الائتلاف ثم سيشرع الطرفان في عملية التشريع التي سترسخ اتفاق التناوب بين نتنياهو وغانتس، حيث سيتولى غانتس حقيبة الجيش وغابي اشكنازي سيتولى حقيبة الخارجية.

يذكر، أن غانتس انشق عن كتلة (أزرق أبيض) الموحدة في شهر آذار/ مارس الماضي؛ ليشرع في مفاوضات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل أزمة (كورونا).

وفي السياق، علق بيني غانتس، على تشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، عبر (تويتر)، بالقول: "لقد منعنا الانتخابات الرابعة ولدينا حكومة طوارئ وطنية". 

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