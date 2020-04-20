شؤون فلسطينية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عرض الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، الاثنين، آخر مستجدات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا في القطاع، وذلك خلال الإيجاز اليومي لمركز المعلومات الحكومي.

وقال القدرة، خلال المؤتمر: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا، وتتابع 2017 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة".

وأوضح القدرة، أن المختبر المركزي كثف الفحوصات المخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه واتم فحص 202 عينة أمس كان من بينها حالتين موجبة فقط داخل أحد مراكز الحجر الصحي وحالتهما مطمئنة ولازال عدد من العينات تحت الفحص.

وأضاف القدرة: "إجمالي الحالات الموجبة منذ 22 مارس الماضي 15 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة تعافى منها تسع حالات ولازالت 6 حالات نشطة وتتابع في مستشفى العزل بمعبر رفح".

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي انتهاك مستمر لحقوق 2 مليون مواطن ويتحمل الاحتلال الاسرائيلي تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع انتشار الوباء في المنطقة.

وأكمل: "نطالب كافة الأطراف برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتوجيه الدعم العاجل والمباشر لوزارة الصحة التي تواجه جائحة كورونا بموارد محدودة ومستنزفة".

واستطرد: "نطالب كافة الجهات المعنية بتوفير المقومات الصحية من الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا".

وقال القدرة: "وزارة الصحة تثمن التزام الكوادر الصحية وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات لتعزيز الإجراءات الوقائية وتؤكد على المضي قدماً في تحصين المجتمع".

واستطرد: "تفشي الوباء في المنطقة مقلق وخطير ويدعونا الى مزيد من الحرص وعدم التراخي في اتباع تعليمات الوقاية، ونهيب بكل مواطن المحافظة على قاعدة (خليك في البيت) وعند الخروج للضرورة يتوجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد الاجتماعي من اجل سلامتك وسلامة المجتمع.

وقال القدرة: "ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة".

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