شؤون فلسطينية

بعد 45 يوما على فيروس كورونا.. اشتية يكشف عن تسهيلات اتخذتها الحكومة

بعد 45 يوما على فيروس كورونا.. اشتية يكشف عن تسهيلات اتخذتها الحكومة
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
كشف الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن مجموعة من التسهيلات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، بعد مرور 45 يوماً على بدء ازمة فيروس كورونا.

وقال اشتية خلال الايجاز المسائي، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، في مدينة رام الله: "استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والحكومة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية وبمصادقة الرئيس، إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على السلامة العامة ولتشديد الإجراءات الصحية، بحيث يكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".

وأضاف: "مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب، لحماية شعبنا من الفيروس فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والتخفيف عن المناطق الجغرافية".

وأكد اشتية، أن من ضمن التسهيلات، سيتم منع الحركة في جميع المحافظات الفلسطينية بعد الساعة السابعة والنصف مساءً، كما سيتم عزل المحافظات عن بعضها البعض بشكل مشدد.

وقال اشتية: "تبقى المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع مغلقة وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان"، مضيفا: "تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة وتوضع برامج للتعويض حيث يلزم".

على صعيد التعليم، أشار اشتية، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون يوم 3 أيار/ مايو 2020، لافتا إلى ان وزير التعليم العالم سيقدم التفاصيل حول الامتحانات، كما أن دور الحضانة والمدارس والجامعة والمعاهل ستبقى مغلقة، وستوضع برامج للتعويض حيث يلزم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال اشتية: "ستعمل البنوك في قطاع غزة ونابلس وطوباس وسلفيت بوتيرة 60% من أعمالها، أما في القدس فهي بحالتها الحالية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم منع العمل في المستعمرات بتاتا.

وأضاف: "يسمح بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير بوتيرة 50% بشرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة المذكورة"، مؤكدا أن المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء تبقى مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في شهر رمضان.

في سياق متصل، أكد اشتية، أنه من المبكر الحديث عن هزيمة الفيروس، لافتا إلى أن 79% من المصابين بفيروس كورونا من العاملين باسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم محاصرة الفيروس في أماكن محددة.

أخبار ذات صلة

عائلة شعث تصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ &#34;قوائم الإرهاب&#34; المصرية

عائلة شعث تصدر بياناً بشأن إدارج ابنها رامي بـ "قوائم الإرهاب" المصرية

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات الوضع الصحي المتعلق بفيروس (كورونا) بغزة

أوقاف غزة: استمرار ايقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل

أوقاف غزة: استمرار ايقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل

مركز الاعلام الحكومي: بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية بواقع 100 دولار

مركز الاعلام الحكومي: بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية بواقع 100 دولار

حماس تُعلق على ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس

حماس تُعلق على ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس

قانون إسرائيلي جديد خاص بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين

قانون إسرائيلي جديد خاص بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين

الخارجية: لا اصابات جديدة بين أبناء جالياتنا بدول العالم باستثناء الولايات المتحدة

الخارجية: لا اصابات جديدة بين أبناء جالياتنا بدول العالم باستثناء الولايات المتحدة

أبو نعيم: قررنا الافراج عن نزلاء قضوا ثلثي مدة محكوميتهم ومنحنا إجازات منزلية لآخرين

أبو نعيم: قررنا الافراج عن نزلاء قضوا ثلثي مدة محكوميتهم ومنحنا إجازات منزلية لآخرين

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

محافظ أريحا: المطلوب تكافل مكونات المجتمع خلال هذه الفترة الحرجة

محافظ أريحا: المطلوب تكافل مكونات المجتمع خلال هذه الفترة الحرجة

الصحة الفلسطينية تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة (كورونا)

الصحة الفلسطينية تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة (كورونا)

الاحتلال يُحوّل القيادي بحماس &#34;محمد أبو طير&#34; إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل القيادي بحماس "محمد أبو طير" إلى الاعتقال الإداري

الشوا والخطيب يناقشان توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين بتحصيل أموالهم

الشوا والخطيب يناقشان توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين بتحصيل أموالهم

الشيوخي يدعو لاستثمار أزمة (كورونا) لخفض نسبة البطالة والفقر بالتشغيل التدريجي

الشيوخي يدعو لاستثمار أزمة (كورونا) لخفض نسبة البطالة والفقر بالتشغيل التدريجي

اليوم.. الإعلان عن القرار الخاص بوضع المساجد بغزة في شهر رمضان

اليوم.. الإعلان عن القرار الخاص بوضع المساجد بغزة في شهر رمضان

شابة فلسطينية حامل تُصاب بفيروس (كورونا) وإجراء عملية قيصرية لها

شابة فلسطينية حامل تُصاب بفيروس (كورونا) وإجراء عملية قيصرية لها

شاهد: الرئيس عباس يوجه الحكومة لتخفيف إجراءاتها بطريقة مدروسة

شاهد: الرئيس عباس يوجه الحكومة لتخفيف إجراءاتها بطريقة مدروسة

منوعات

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

تقرير يكشف السبب الحقيقي لغياب عائلة ياسمين صبري عن عقد قرانها

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

زكي فطين يُعلن خبراً أحزن جمهوره.. ما علاقة السرطان؟

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

لأول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

هجوم على هيفاء وهبي بسبب ماقالته عن ابنتها في لقاء قديم

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

بعد تتبع الجمهور لصورها.. درة تعيش قصة حب مع رجل أعمال مصري

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

خطوة مُفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

درة التونسية تثير غضب الممرضات في مصر وتُبرر

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران داخل النظارة أثناء احتجازه فيها‎

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من &#34;كورونا&#34;

توم هانكس يكشف تفاصيل قاسية بعد شفائه من "كورونا"

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

عربي

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

العراق يبدأ برفع الحظر جُزئيًا

العراق يبدأ برفع الحظر جُزئيًا