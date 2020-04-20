بعد 45 يوما على فيروس كورونا.. اشتية يكشف عن تسهيلات اتخذتها الحكومة

كشف الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن مجموعة من التسهيلات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، بعد مرور 45 يوماً على بدء ازمة فيروس كورونا.



وقال اشتية خلال الايجاز المسائي، الذي عقد مساء اليوم الاثنين، في مدينة رام الله: "استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والحكومة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية وبمصادقة الرئيس، إننا على استعداد لاتخاذ إجراءات اقتصادية مدروسة مع الحفاظ على السلامة العامة ولتشديد الإجراءات الصحية، بحيث يكون المبدأ العام هو التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد".



وأضاف: "مثلما اتخذنا إجراءات في الوقت المناسب، لحماية شعبنا من الفيروس فإننا سوف نستمر في الإجراءات الطبية والوقائية بشكل مشدد مع إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والتخفيف عن المناطق الجغرافية".



وأكد اشتية، أن من ضمن التسهيلات، سيتم منع الحركة في جميع المحافظات الفلسطينية بعد الساعة السابعة والنصف مساءً، كما سيتم عزل المحافظات عن بعضها البعض بشكل مشدد.



وقال اشتية: "تبقى المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع مغلقة وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان"، مضيفا: "تبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة وتوضع برامج للتعويض حيث يلزم".



على صعيد التعليم، أشار اشتية، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون يوم 3 أيار/ مايو 2020، لافتا إلى ان وزير التعليم العالم سيقدم التفاصيل حول الامتحانات، كما أن دور الحضانة والمدارس والجامعة والمعاهل ستبقى مغلقة، وستوضع برامج للتعويض حيث يلزم.



وعلى الصعيد الاقتصادي، قال اشتية: "ستعمل البنوك في قطاع غزة ونابلس وطوباس وسلفيت بوتيرة 60% من أعمالها، أما في القدس فهي بحالتها الحالية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم منع العمل في المستعمرات بتاتا.



وأضاف: "يسمح بعمل المصانع المنتجة في جميع المحافظات لأغراض التصدير بوتيرة 50% بشرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة المذكورة"، مؤكدا أن المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء تبقى مغلقة، وتمنع الاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في شهر رمضان.



في سياق متصل، أكد اشتية، أنه من المبكر الحديث عن هزيمة الفيروس، لافتا إلى أن 79% من المصابين بفيروس كورونا من العاملين باسرائيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم محاصرة الفيروس في أماكن محددة.

رام الله - دنيا الوطن