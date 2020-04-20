شؤون فلسطينية

أوقاف غزة: استمرار ايقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل

أوقاف غزة: استمرار ايقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد والتراويح بالمنازل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، استمرار إيقاف صلاتي الجمعة والجماعة بالمساجد، حتى تتغير المعطيات الحالية  الأوقاف بغزة: قررنا استمرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد حتى تغير المعطيات الحالية

وأشارت الوزارة خلال الايجاز المسائي، الذي عقد في مدينة غزة، حول تطورات فيروس كورونا، إلى أن الآذان وصلاة الجماعة ستقتصر بالمساجد على الامام والمؤذن.

ودعت الوزارة، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، لأداء صلاة التراويح جماعة في المنازل خلال شهر رمضان المبارك.

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