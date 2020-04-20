قرار باستئناف جزئي لعمل المحاكم الشرعية في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزة، ممثلاً برئيسه الشيخ حسن الجوجو، اليوم الاثنين، استئناف العمل بشكل جزئي، داخل المحاكم الشرعية.



وقال المجلس في بيان: "إنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة له، فقد قرر المجلس استئناف نظر الدعاوى المسجلة لدى أصحاب الفضيلة، حتى إصدار الحكم فيها حسب الأصول، واستقبال الدعاوى القضائية والتنفيذية الجديدة، فيما يخص دعاوى النفقات والأجر والمشاهدة والاستضافة والحضانة فقط، مع بقاء إيقاف استقبال باقي الدعاوى القضائية والتنفيذية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأضاف: "كما قرر المجلس، استئناف تنظيم الاتفاقيات الأسرية لدى أقسام الإرشاد والإصلاح الأسرى، وتكليف مديرة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، بتنظيم دوام موظفي الأقسام بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإدارية، ووحدة الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى استئناف تقديم طلبات الاستئناف الطعون، لدى محكمتي العليا والاستئناف".



وأشار إلى انه سيتم عودة أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم أول درجة إلى الدوام الطبيعي، وإلغاء القرار الإداري رقم 04/2020، كما سيتم إغلاق صندوق المحكمة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، فيما تبقى باقي الإجراءات كما هي، وفق القرارات المنظمة لها، كذلك تتبع المحاكم الشرعية إجراءات السلامة والصحية أثناء العمل، بالتنسيق مع نقابة المحاميين الشرعيين.