مركز الاعلام الحكومي: بدء صرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية بواقع 100 دولار



مركز الاعلام الحكومي: وزارة الصحة تتابع 2017 مستضاف داخل 26 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة صحية جيدة.



مركز الاعلام الحكومي: المختبر المركزي كثف الفحوصات المخبرية للمستضافين وحالات الاشتباه واتم فحص 202 عينة أمس كان من بينها حالتين موجبة فقط داخل أحد مراكز الحجر الصحي وحالتهما مطمئنة ولازال عدد من العينات تحت الفحص.



مركز الاعلام الحكومي: اجمالي الحالات الموجبة منذ 22 مارس الماضي 15 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة تعافى منها تسع حالات ولازالت 6 حالات نشطة وتُتابع في مستشفى العزل بمعبر رفح.



مركز الاعلام الحكومي: الحصار الإسرائيلي انتهاك مستمر لحقوق 2 مليون مواطن ويتحمل الاحتلال الاسرائيلي تدهور الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة مع انتشار الوباء في المنطقة.



مركز الاعلام الحكومي: نطالب كافة الأطراف برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وتوجيه الدعم العاجل والمباشر لوزارة الصحة التي تواجه جائحة كورونا بموارد محدودة ومستنزفة.



مركز الاعلام الحكومي: نطالب كافة الجهات المعنية بتوفير المقومات الصحية من الادوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري واسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمواجهة جائحة كورونا.



مركز الاعلام الحكومي: وزارة الصحة تثمن التزام الكوادر الصحية وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بارتداء الكمامات بتعزيز الإجراءات الوقائية وتؤكد على المضي قدماً في تحصين المجتمع.



مركز الاعلام الحكومي: تفشي الوباء في المنطقة مقلق وخطير ويدعونا الى مزيد من الحرص وعدم التراخي في اتباع تعليمات الوقاية.



مركز الاعلام الحكومي: نهيب بكل مواطن المحافظة على قاعدة (خليك في البيت) وعند الخروج للضرورة يتوجب ارتداء الكمامة وغسل الايدي وتحقيق التباعد الاجتماعي من اجل سلامتك وسلامة المجتمع.



مركز الاعلام الحكومي: ندعو كبار السن والأطفال ومرضى ضعف المناعة والجهاز التنفسي والامراض المزمنة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات واتباع إجراءات الوقاية المستمرة.



رام الله - دنيا الوطنأكد مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، أنه تم البدء بصرف الدفعة الثانية من مساعدات الفئات العمالية المتضررة جراء الجائحة عبر فروع البريد لعدد خمسة آلاف مستفيد، بواقع ١٠٠دولار.وأوضح المركز خلال الايجاز المسائي، الذي عقد مساء اليوم الأثنين، للحديث عن تطورات فيروس كورونا، أن بلديات قطاع غزة ستبدأ من الغد بتكثيف حملات التعقيم والنظاف في الأسواق.في السياق، قال: "يؤسفنا أن نشهد تراجعاً في مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الشخصية".مركز الاعلام الحكومي: اجتمع مجلس العلماء والمفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة لأخذ التدابير بخصوص صلاة الجمعة والجماعة في المساجد قبيل شهر رمضان.مركز الاعلام الحكومي: بعد المشاورة توصل المجتمعون إلى أن المخاطر التي اتخذ لأجلها قرار إغلاق المساجد لا زالت قائمة ما يتطلب الاستمرار بإجراءات الوقاية والسلامة وعليه تقرر ما يلي:مركز الاعلام الحكومي: استمرار ايقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد خلال شهر رمضان ويستمر القرار إلى حين تغير المعطيات ويُسمح بصلاة الجماعة فقط للمؤذن والإمام والقائم على أعمال الخدمات.مركز الاعلام الحكومي: من البداية قلنا بشكل واضح أننا نسير في مسارين لا يمكن أن ننجح إلا بتحقيق النتائج الإيجابية في كليهما، المسار الأول هو الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الجائحة وأما المسار الثاني فهو تفهم ووعي المواطن والتزامه بالواجب الملقى عليه وإذا كانت حالة الرضا المجتمعي علية في المسار الأول فإنه يؤسفنا أن تشهد تراجعا في مدى التزام المواطنين وتراخي في إجراءات الوقاية الشخصية بعدم الخروج من المنزل وارتداء الكمامة الطبيةمركز الاعلام الحكومي: ضمن الخطة الحكومية خلال شهر رمضان قامت وزارة الحكم المحلي بتوزيع 4388 من المعدات الخاصة بالنظافة والتعقيم على بلديات القطاع فيما ستقوم البلديات ابتداءً من الغد بتكثيف حملات التعقيم والنظاف في الأسواقمركز الاعلام الحكومي: أتمت وزارة الاقتصاد خطة العمل لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان وتكثيف حملات حماية المستهلك ومتابعة التزام المحال التجارية والمولات بإجراءات السلامة الصحية.مركز الاعلام الحكومي: وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تراجع يومياً جملة إجراءاتها لتحصين المجتمع في مواجهة وباء كورونا.