حماس تُعلق على ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا) بالقدس

علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ماهر عبيد، على تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة القدس، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المقدسيين.



وقال عبيد، في تصريح صحفي، الاثنين: "نحيي أبناء شعبنا في مدينة القدس الذين يواجهون مخاطر جائحة كورونا بقدراتهم الذاتية، وندعو إلى مزيد من التكاتف لمحاصرة المرض والعبور لبر الأمان"، وفق الموقع الرسمي للحركة.



وأضاف عبيد: "ندعو جماهير شعبنا إلى الالتزام بالإرشادات الطبية، وإجراءات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ فحماية أرواح أبناء شعبنا مسؤولية وطنية فردية وجماعية يتوجب علينا القيام بها.نثمن عاليا دور المؤسسات الطبية المقدسية، وندعو الجميع إلى دعمها، فهي عنوان للمقاومة وحماية صحة وسلامة أبناء شعبنا".



رام الله - دنيا الوطن