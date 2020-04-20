حماس: نحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الفلسطينيين بالقدس جراء تفشي فيروس كورونا

ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

حملت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الاهالي في القدس المحتلة، في ظل تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا.



وقال ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح له، نشره موقع الحركة الالكتروني: "تعمد الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي، والاعتداء على المراكز الطبية التي أنشأها أهلنا في القدس.



وحيا عبيد، أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، الذي يواجهون مخاطر جائحة كورونا بقدراتهم الذاتية، داعيا لمزيد من التكاتف لمحاصرة المرض والعبور لبر الأمان.



ودعا عضو المكتب السياسي لحماس، جماهير الشعب الفلسطيني، إلى الالتزام بالإرشادات الطبية، وإجراءات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي، التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا؛ فحماية أرواح أبناء الشعب مسؤولية وطنية فردية وجماعية يتوجب علينا القيام بها.



وثمن عاليا دور المؤسسات الطبية المقدسية، داعيا الجميع إلى دعمها، فهي عنوان للمقاومة وحماية صحة وسلامة أبناء شعبنا.