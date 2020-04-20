الخارجية: 42 حالة وفاة بفيروس كورونا و956 اصابة بفيروس كورونا بين جالياتنا





1. ثبات أعداد الإصابات والوفيات في أوساط جالياتنا في جميع دول العالم ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.





2. ارتفاع متزايد في عدد حالات التعافي في صفوف المصابين في تلك الدول.





3. الأوضاع الصحية العامة للمصابين مستقرة بشكل عام.





4. وجود إصابات جديدة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بأرقام اقل من الايام السابقة، حيث تم تسجيل ١٤ اصابة جديدة في صفوفها هذا اليوم.



· عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفارات دولة فلسطين حول العالم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، بضرورة متابعة السفارات لنشاطاتها وبرامجها في تحضير المساعدات للعائلات المستورة وللطلبة المحتاجين لتوزيعها عليهم عشية حلول شهر رمضان المبارك، سواء كانت مساعدات نقدية او سلال غذائية، وذلك وفقا لإمكانياتها المتواضعة أصلا. ودعتهما الى توسيع دائرة التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري وتعميمها في صفوف الجالية، حتى لا تبقى أسرة فلسطينية واحدة او طالب واحد بدون مقومات معيشة لائقة.





وحثت الوزارة السفراء على الاستفادة القصوى من جميع فرص المساعدات والإغاثة التي توفرها الدول المضيفة والجمعيات الخيرية الفلسطينية والمحلية.





ودعت الى ضرورة تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، بما يسهل تنفيذ حملة تبرعات ومساعدات معقولة تمكنهم من القيام بمسؤولياتهم تجاه ابناء شعبنا.





كما دعت السفراء التعميم على ابناء جالياتنا بضرورة اقتصار افطار رمضان المبارك على العائلة المصغرة فقط وعدم توسيع دائرة الاختلاط، واداء صلاة التراويح في المنزل وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم. متمنية للجميع الصحة والسلامة.



· شكلت سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا وبالتعاون مع تجمع الاطباء الفلسطينيين في أوروبا لجنة خاصة من الاطباء المقيمين في فرنسا باختصاصات مختلفة، لتقديم الاستشارات الطبية لأبناء الجالية والطلبة والإجابة على استفساراتهم بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، وحددت اللجنة طريقة تواصل عبر الواتس اب مع الجميع للقيام بهذا الغرض.



· تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية باستمرار أوضاع الجالية والطلبة، وتؤكد أن طاقم السفارة بخير.





تعاملت السفارة أمس مع حالتين لمواطنين اثنين عالقين أحدهما في هانوي والآخر في هوشي منه، وقدمت لهما المساعدات اللازمة، ولازالت كافة المطارات والرحلات الدولية متوقفة حتى تاريخه.



· في إطار متابعتها للجالية والطلبة تفيد سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي أن الإصابات في صفوف جالياتنا هي حالة واحدة فقط ووضعها مستقر، وتواصل السفارة متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة وتتواصل معهم باستمرار.



· في إطار مساعيها المتواصلة لمعالجة الواقع المأساوي التي تعيشه الاسر والعائلات الفلسطينية المستورة في تركيا جراء تفشي فيروس كورونا، وانعكاسات ذاك على حياتها المعيشية قامت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بتأسيس صندوق خير للتضامن بمشاركة المؤسسات الفلسطينية المدنية العاملة في الساحة التركية بهدف تنظيم الجهود وتحقيق أرقى اشكال التنسيق والتكاتف، في محاولة لخلق نموذج فلسطيني تضامني متقدم في تركيا، لتقديم المساعدات للعائلات المستورة والمحتاجين والطلبة.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى دولة الكويت الشقيقة متابعة أوضاع الجالية والطلبة والمعلمين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم، حيث تواصل السفارة تقديم سلال غذائية للعائلات المعوزة والتي تضررت بسبب الحظر وعددها ٩ عائلات وأوضعاها المعيشية صعبة جدا، وكذلك تم تقديم مبالغ مالية لها مقدمة من اهل الخير واتحاد المهندسين فرع الكويت.





قامت السفارة بتوفير عدد من الأدوية لأبناء الجالية خاصة بعد فرض الحظر، حيث أن المستوصفات تعطلت وأصبح الحصول على الأدوية صعبا وخاصة أدوية الضغط والسكري، وتم توفير الأدوية ل ٣ عائلات بتبرع من بعض ابناء الجالية الذين قاموا بشرائها.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة تقديم خدماتها القنصلية لأبناء الجالية والطلبة باستمرار على الرغم من انشغالاتها الكبيرة بأوضاعهم الصحية والمعيشية في ظل تفشي وباء كورونا، وافادتنا السفارة أنه تم إنجاز ١٣٥٢ معاملة قنصلية منذ تاريخ 1/3/2020 الى 19/4/2020، وهي معاملات شهادات ميلاد، وكالات، افادات، اعتذارات، حالات وفاة، وإنجاز ٢٤٥ جواز سفر و٦٦٧ تصديقات.





كما افادت السفارة بان عدد المرضى الذين راجعوا القسم الطبي التابع للسفارة وفي ذات الفترة تجاوز ١٤٠ حالة، وما زال ١٣ مريضا يتلقون العلاج في مركز الأورام التابع لمعهد ناصر وحالتين لمرضى زرع الكبد و٢٣ مريض حالات تغير المفاصل والانزلاق الغضروفي.





من جهة أخرى افادتنا السفارة باستجابة السلطات المصرية الكريمة على طلبها بالموافقة على ترحيل عدد من المواطنين من أبناء قطاع غزة، حيث رافقهم مندوب السفارة حتى معبر رفح.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا أن جميع ابناء الجالية بخير ولا يوجد إصابات بينها، وتقوم السفارة بالتواصل الدائم معها للاطمئنان عليها، وتوجيه الإرشادات الصحية لها للوقاية من وباء كورونا



· تفيد القنصلية العامة لدولة فلسطين لدى بنغازي أن لجنة الطوارئ الاجتماعية قامت بتوزيع ١٧٥ طرد غذائي للعائلات المحتاجة، وتقوم بجميع الاستعدادات اللازمة لتوزيع المزيد منها في شهر رمضان المبارك.





وتتابع القنصلية حالات العالقين من ابناء الجالية المقيمين في المنطقة وتتواصل مع السلطات المختصة للمساعدة في اعادتهم عند توفر الفرصة. لا توجد إصابات في صفوف ابناء الجالية في ليبيا.



· تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى الباكستان على سلامة كافة الأخوات والاخوة من الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر لديها وعائلاتهم وعدم إصابة أي فلسطيني والحمد الله حتى تاريخه ، مع العلم أن: عدد العائلات الفلسطينية المتواجدة في باكستان هو 28 عائلة فلسطينية بما يشمل عائلات الكادر في السفارة.





عدد الطلبة الفلسطينيين المتواجدين حاليا هو 96 طالب وطالبة. عدد المتدربين والطلاب العسكريين هو 24.





تتواصل خلية الأزمة التي تم تشكيلها بشكل مستمر مع كافة الطلبة والجالية للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية. بدأت السفارة العمل على تجهيز سلال وطرود غذائية سيتم توزيعها قبل بداية شهر رمضان المبارك. بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين ليتم توزيع مبالغ نقدية على كافة الطلبة في كافة المدن الباكستانية.





تقوم السفارة بتوجيه الطلبة والجالية والموظفين بضرورة التقيد بتعليمات الوقاية الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والحكومة الباكستانية. تلتزم السفارة بكافة التعليمات الواردة اليها من وزارة الخارجية والمغتربين والتعاون الكامل مع وزارة الخارجية الباكستانية للحد من تفشي فيروس كورونا في باكستان



·تواصل لجنة الطوارئ لسفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا اتصالاتها على مدار الساعة لمتابعة أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة المتواجدين على كافة الاراضي الايطالية وحسب التقارير التي تصلها يوميا لا يوجد إصابات جديدة.





ويبقى عدد الاصابات 17 حالة. تفيد السفارة أن لجنة الطوارئ ساعدت 88 حالة لعائلات وعمال ولاجئين وطلبة في كافة المحافظات والمدن الايطالية موزعة على النحو التالي 32 طالب، 46 لاجئين عمال، 10 عائلات مستوره.





كما تم توفير أدوية ومواد تعقيم لثلاث عائلات وطالبين من ابناء الجالية في الحجر الصحي. بلغت قائمة الطلبة وأبناء الجالية العالقين في ايطاليا والذين يرغبون بالعودة 42 حالة.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوف الجالية ليبقى العدد 76 إصابة بين أفراد الجالية الفلسطينية في بلجيكا وإصابة في لوكسمبورغ، حالة الإصابة الموجودة في لوكسمبورغ ما تزال في الحجر ولكنها مستقرة ولا يوجد إصابات أخرى في المشافي، تم اعلان شفاء عائلة مكونة من 11 شخص وحالتين اخرتين لأصدقاء ابناء هذه العائلة ليصبح مجموع حالات الشفاء في صفوف الجالية 37 حالة.





تم التواصل مع فلسطينيون في ثلاثة مراكز للاجئين في بلجيكا وتم الاطمئنان على الأخوة المتقاعدين ومبعد كنيسة المهد وجميعهم وعائلاتهم بخير. واصلت السفارة تقديم بعض المساعدات لفلسطينيين محتاجين من ابناء الجالية حيث قدمت السفارة اليوم 6 مساعدات جديدة، يصبح عدد المساعدات التي قدمتها السفارة منذ بداية الأزمة 79 مساعدة.



· تواصل سفارة دولة فلسطين لدى تونس متابعة أوضاع الجالية والطلبة وتطمئن على صحتهم وتقف عند احتياجاتهم المعيشية وخاصة عشية حلول شهر رمضان المبارك، وقامت بجمع تبرعات كسلال غذائية تكفي لجميع طلبتنا المتواجدين في تونس وولاياتها، حيث سيتم إعطاء الجميع بدون استثناء، كما ستقدم السفارة سلال غذائية ل ٣٥ طالب من الأفارقة وعدد آخر من الطلبة العرب.



· تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق الشقيق أنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل ما يلزم لمساعدتهم وفقا للإمكانيات المتاحة، ولم يتم حتى اللحظة تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية وتجمعاتها، وتفيد السفارة أنها قامت بتوزيع ٣٩٠ سلة غذائية على المحتاجين بتبرع كريم من الوقف السني العراقي و٣ رجال أعمال فلسطينيين والسفارة والحزب الشيوعي العراقي.





وتقوم بتحضير سلال غذائية بمشاركة رجل أعمال فلسطيني والسفارة لتوزيعها في شهر رمضان المبارك. تقوم السفارة بالتحضير لتوزيع مساعدات غذائية في محافظة الموصل حيث يقطن هناك ٢٠٠ عائلة.





تقوم السفارة يوميا التدخل لتقديم مساعدات علاجية بمعدل ٥ حالات يوميا، سواء من خلال نقل المرضى للمشافي او شراء ادوية، حيث تم وضع سيارة دبلوماسية لهذا الغرض، كما تم دفع فواتير علاج وعمليات طارئه ل ٣ حالات فقيرة.





تتابع السفارة قضية بدل الايجارات لعدد من اللاجئين الفلسطينيين والتي تم إيقافها من قبل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وتحذر من مخاطر هذا القرار خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، والإمكانيات المالية المعدومة للعائلات.



أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يوجد إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين الجاليات الفلسطينية في دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية التي شهدت حالتي وفاة، مشيرة إلى أن هناك انخفاض في عدد الاصابات.وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي التي أصدرته اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل الى 42 حالة، اما عدد الاصابات فقد بلغ 956 حالة، فيما تعافى من الفيروس 235.وفيما يلي نصل التقرير كما وصل "دنيا الوطن":· من خلال متابعته المتواصلة لأعداد الإصابات والوفيات في صفوف الجالية والطلبة واللاجئين والاطباء حول العالم تبين لفريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين، الآتي: