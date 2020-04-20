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فاجعة في الأردن.. مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة

فاجعة في الأردن.. مقتل 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة
رام الله - دنيا الوطن
وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، في حين أشارت المعلومات الأولية بوجود 5 وفيات لأطفال ووالدتهم وعدد من الإصابات.

وقالت مصادر صحيفة (الغد) الأردنية، أن "الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 5 أشخاص على الأقل".

وأشار إلى أن "هنالك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة"، مرحجاً ارتفاع عدد الوفيات.

إلى ذلك، قال مصدر ثان: إن "الانفجار ناتج عن قنبلة قديمة كانت من بين خرداوت تم جمعها من قبل بعض الأشخاص قبل أن تنفجر".

ووفق موقع (العربية.نت) ففور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في أحد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان. وتبين وقوع انفجار لقنبلة قديمة كان مجموعة من الاطفال قد عثروا عليها ونقلوها لحيهم.

وأضاف الناطق الإعلامي انه نتج عن الحادثة وفاة خمسة أطفال واحداث، فيما تقوم فرق مختصصة بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة.

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