محافظ أريحا: المطلوب تكافل مكونات المجتمع خلال هذه الفترة الحرجة

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس المحافظ جهاد أبو العسل، ظهر اليوم اجتماع اللجنة الاقتصادية في مقر محافظة أريحا والأغوار، بحضور رئيس بلدية أريحا سالم غروف، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية تيسير حميدة، وبحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، ود. سمير حليلة، رئيس اللجنة الاقتصادية.



واستعرض أبو العسل، آخر التطورات المتعلقة بإدارة الأزمة المتعلقة بجائحة (كورونا) وأطلع اعضاء اللجنة على تقرير الأداء الخاص بخلية إدارة الأزمة خلال سريان فترة حالة الطوارئ.



وقال المحافظ أبو العسل، خلال افتتاحه للاجتماع، إن المطلوب من جميع القطاعات، ومكونات المجتمع، التظافر والتكافل خلال هذه الفترة الحرجة، التي تمر بها فلسطين، بسبب جائحة (كورونا)، مضيفاً إننا ندرك تماماً الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاعات الاقتصادية المختلفة، بسب تعطل الحركة الاقتصادية في فلسطين، لكن الحفاظ على صحة، وأروح ابناء الشعب الفلسطيني هي أولوية قصوى.



وناقش أعضاء اللجنة الاقتصادية، مجموعة من الاقتراحات التي من الممكن أن تُساهم في تحريك بعض القطاعات الاقتصادية، والتي لا تتعارض مع تعليمات وإجراءات حالة الطوارئ، وبما يساهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية التي ترتبت جراء التدابير الاحترازية والتعليمات المشددة، المتعلقة بالحد من التجول ومنع التجمعات.