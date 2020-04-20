شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة (كورونا)

الصحة الفلسطينية تتسلم حزمة مساعدات طبية من الصين لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، حزمة من المساعدات الطبية المقدمة من الحكومة الصينية، لتعزيز الجهوزية بمواجهة فيروس (كورونا).

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: إن حزمة المساعدات، تتضمن ملابس ونظارات واقية وأقنعة وجه، تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، إضافة إلى مواد مخبرية، تستخدم في عملية الكشف عن الفيروس.

وأضافت الوزيرة الكيلة، خلال تسلم حزمة المساعدات من السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي: إن هذا الموقف الإنساني ليس غريباً على الصين، التي تقف دائماُ إلى جانب فلسطين في جميع المنابر الدولية.

وقدمت وزيرة الصحة، شكرها للصين رئيساً وحكومة وشعباً على هذا الدعم، مؤكدة عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالجمهورية الصينية.

وأشارت إلى أن الدعم الصيني لا يقتصر على الجانب المادي، حيث تتبادل الطواقم الصحية في فلسطين والصين الخبرات والتجارب من خلال اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرنس، للاستفادة من التجربة الصينية.

من جهته، أكد السفير الصيني، وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، مشيراً إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأخيرة، وستتبعها حزم أخرى في المستقبل القريب.

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