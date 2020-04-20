شؤون فلسطينية

الاحتلال يُحوّل القيادي بحماس "محمد أبو طير" إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل القيادي بحماس "محمد أبو طير" إلى الاعتقال الإداري
محمد أبو طير
رام الله - دنيا الوطن
حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، القيادي في حركة (حماس) محمد أبو طير (69 عاماً) الى الاعتقال الإداري لأربعة أشهر بعد أسبوع من اعتقاله.

واعتقل أبو طير، المبعد الى رام الله، في الثالث عشر من الشهر الجاري، بعد اقتحام منزله في حي أم الشرايط.

وأبو طير قيادي في حركة (حماس) كان قد أبعده الاحتلال عن مدينة القدس في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علماً بأنه أمضى أكثر من 35 عاماً من عمره في السجون الإسرائيلية.

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