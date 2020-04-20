شؤون فلسطينية

الشوا والخطيب يناقشان توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين بتحصيل أموالهم

الشوا والخطيب يناقشان توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين بتحصيل أموالهم
رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين في مكتبه محافظ سلطة النقد الفلسطينية، السيد عزام الشوا.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك، وآليات تعزيز التعاون المستقبلي؛ للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي في فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة، مع المؤسسات الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجهود المشتركة في مواجهة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها.

وخلال الاجتماع ناقش النائب العام مع محافظ سلطة النقد، سبل توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم، لاسيما الشيكات المستحقة، وذلك ضمن إجراءات سلطة النقد المتعلقة بحالة الطوارئ، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها بحق الممتنعين عن تسديد التزاماتهم المالية، خاصة القطاعات التي لم تتضرر في ظل حالة الطوارئ، والتي استمرت بمزاولة أعمالها في هذه الفترة.

من جانب آخر، أكد الشوا على أن كافة مؤسساتنا شركاء في مواجهة جائحة (كورونا)، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني، أثبت المرة تلو الأخرى، أنه يقف في خط الدفاع الأول عن شعبنا واقتصادنا، ولا يتوانى لحظة في تقديم كل ما يستطيع وقت الأزمات من منطلق وطني وإنساني.

كما أكد خلال اللقاء، أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ، التي اتخذتها سلطة النقد لاسيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين، وكافة القطاعات الاقتصادية، وترتيب التزاماتهم المالية، وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم.

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