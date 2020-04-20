اليوم.. الإعلان عن القرار الخاص بوضع المساجد بغزة في شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن القرار الخاص بوضع المساجد في شهر رمضان، سيُعلن عنه رسمياً بمؤتمر الإيجاز الصحفي اليوم الساعة 6 مساء.



وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عبد الهادي الأغا، قال في وقت سابق: إنه سيتم البت في قرار تمديد إغلاق المساجد من عدمه، وفقاً لتوصيات الجهات الصحية، والمعنيين في الأمر في خلية الأزمة، المطلعة على كافة تفاصيل الوضع الصحي بغزة، وفي المنطقة بأكملها.



وأكد الأغا، أنه في حال تم إعادة فتح مساجد قطاع غزة، فإن الخطة التي ستنفذ، هي المتعارف عليها في كل عام دون أي تغيير، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، والجهات المختصة بذلك.