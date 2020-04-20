شابة فلسطينية حامل تُصاب بفيروس (كورونا) وإجراء عملية قيصرية لها

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رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين: إن شابة فلسطينية حامل، تبلغ من العمر (27 عامًا) أصيبت بفيروس (كورونا) وحالتها خطيرة.



وأوضح التلفزيون في خبر مقتضب، نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن حالة الشابة الحامل الخطيرة، استدعت لأن يتم إجراء عملية قيصرية، لتنجب طفلها.



وأشار إلى أنه لم ترد معلومات حول حالة الجنين حتى هذه اللحظة.