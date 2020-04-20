الرئيس عباس: كنا أمام خيارين إما فرض إجراءات مشددة أو نخسر أبناء شعبنا

وجهت الحكومة لتقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القدس وقطاع غزة، مُشيدًا بجهود الحكومة خلال أزمة (كورونا) ويوجهها لتخفيف إجراءاتها بطريقة مدروسة.



وأوضح، "حذّرنا الحكومتين الأميركية والإسرائيلية من ضم أي جزء من أراضينا".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن القيادة الفلسطينية، كانت أمام خيارين: إما فرض إجراءات مشددة أو أن نخسر أبناء شعبنا، وسنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا.وأضاف الرئيس عباس، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء،