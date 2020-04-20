رئيس الوزراء الفرنسي يدعو مواطنيه للتعايش مع (كورونا)

رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، مواطنيه بتعلم التعايش مع فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد أنّ ترفع الدولة الحظر في 11 أيار/ مايو المقبل.



ووفق وكالة (فرانس برس) فقد قال فيليب: "علينا أنّ نضع في اعتبارنا، أنّ حياتنا اعتبارًا من 11 أيار/ مايو وما بعدها، لن تكون بالضبط الحياة التي كانت لدينا قبل الإغلاق، ليس على الفور، وربما ليس لفترة طويلة".



وأضاف: "على الأرجح سيكون على الناس ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام، وأولئك الذين يمكنهم العمل من المنزل، يجب أن يستمروا في ذلك".



كما حذّر فيليب من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي ستكون "وحشية" وربما الأسوأ في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، خاصةً مع عدم وجود لقاح أو علاج مثبت علميًا، مقترحًا التركيز على التباعد الاجتماعي، وإجراء اختبارات طبية وعزل المصابين بالفيروس، وتتبع تحركاتهم، وعدم التخطيط للسفر البعيد في العطلة الصيفية لهذا العام.