شؤون فلسطينية

"العدل" بغزة تطلق مبادرتين لتطوير السجل العدلي ودوائر كتبة العدل

"العدل" بغزة تطلق مبادرتين لتطوير السجل العدلي ودوائر كتبة العدل
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة العدل بغزة، اليوم الاثنين، مبادرتين لتطوير السجل العدلي، ودوائر كتبة العدل.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثل بالمهندس محمد أبو شمالة، والمهندس محمد مهنا، وزارة العدل، للاطلاع على جهود لجنة الجودة في وزارة العدل، ويمثلها أ. محي الدين الأسطل رئيس لجنة الجودة، أ. محمد الشنطي، عضو، م. إيناس الرنتيسي عضو.

وتم خلال الزيارة مناقشة إمكانية تطبيق الخطط المقدمة لخدمة طلب شهادة عدم محكومية إلكترونياً عبر برنامج تسجيل الدخول الموحد، والتحصيل عبر البنك، ومن ثم تحويل الدفعة إلكترونياً ليتم إصدار الشهادة وتوقيها إلكترونياً واستلامها عبر أفرع كاتب العدل في المحافظات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين للخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الإلكتروني، بالإضافة إلى تيسير حصول المواطنين في الخارج على شهادة عدم المحكومية.

وسيساهم تطبيق الخدمة بالتخفيف من معاناة المواطنين في الخارج من صعوبة وتعقيدات الإجراءات لدى الحصول على توكيل، بالإضافة إلي التخفيف على المواطنين، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الجودة بوزارة العدل، مبادرة أخرى تتعلق بتطوير البيئة الفيزيائية لدوائر كتبة العدل، تهدف إلى تجويد الخدمة، وتحسين البيئة المكانية لدوائر كاتب العدل، خاصة في مجال استقبال الجمهور، وحفظ وأرشفة الوثائق العدلية، وتوفير أماكن انتظار واستقبال مناسبة تحفظ كرامة المواطن.

وفي نهاية الزيارة، ثمن وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهود وزارة العدل في الارتقاء وتطوير خدمات العدالة، داعياً إلى الاستمرار في تعزيز عملية التحول الإلكتروني بالوزارة.

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