إغلاق 30 محلاً والقبض على سبعة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه واستمراراً لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة، والحد من الحركة والاختلاط، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم بإغلاق 30 محلاً تجارياً، وألقت القبض على سبعة أشخاص لمخالفتهم إجراءات الطوارئ.





وأضافت: بأنه تم إغلاق المحال المخالفة، وضبط 12 مركبة وحجزها إدارياً من قبل شرطة المرور، بالإضافة لإلقاء القبض على سبعة أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حسب الأصول.





وحذرت الشرطة الإخوة المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ، المعلن عنها، حفاظاً على حياتهم وحياة عائلاتهم.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 30 محلاً تجارياً، وقبضت على سبعة أشخاص؛ لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل.