قوات الاحتلال تجرف مساحة من الأراضي جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، أراضٍ تقع بين مستوطنتي (ميجدال عوز) و(افرات) المقامتين على أراضي المواطنين جنوب محافظة بيت لحم.



وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن جرافات الاحتلال، جرفت الأراضي الواقعة على مدخل مستوطنة (ميجدال عوز)، والتي تعود لورثة المرحوم محمود أبو عياش، ومساحتها دونمان، ويملكون أوراق ملكية لها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).