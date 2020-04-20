الصين تُقرر عودة الدراسة في بؤرة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تعيد مدارس مقاطعة هوبي في وسط الصين، "بؤرة تفشي وباء كورونا"، فتح أبوابها اعتباراً من 6 أيار/ مايو لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، بعد أن ظلت مغلقة لثلاثة أشهر.



ووفق قناة (روسيا اليوم) فقد أعلنت سلطات هوبي، أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 تموز/ يوليو، كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.



وأغلقت المدارس والجامعات في الصين، أواخر كانون الثاني/ يناير للحد من تفشي فيروس (كورونا).



ويبلغ عدد سكان هوبي 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضرراً من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة بالفيروس، أعلنت رسمياً في البلاد.