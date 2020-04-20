دولي

الكشف عن نتائج اجتماع نتنياهو وغانتس حول تشكيل حكومة موحدة

الكشف عن نتائج اجتماع نتنياهو وغانتس حول تشكيل حكومة موحدة
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
فشلت مساعي التوصل لتشكيل حكومة إسرائيلية موحدة، خلال الاجتماع، الذي عقد صباح يوم الاثنين، بين زعيم حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، في مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت صحيفة (معاريف): إن الاجتماع بين نتنياهو وغانتس، انتهى دون اتفاق، على الرغم من التقدم المحرز الليلة الماضية في المفاوضات، مبينةً أن سبب الانفجار كان الخلاف حول اللجنة القضائية.

ونقلت عن مصدر في (ليكود) قوله: "إن الخلاف يتعلق بلجنة تعيين القضاة، علماً أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة".

وأضاف: "إن سبب امتناع نتنياهو عن التوقيع على اتفاق لتشكيل حكومة، هو أنه ما زال يأمل بأن ينجح بتشكيل حكومة ضيقة، تستند إلى 61 عضو كنيست، ومن أزرق أبيض كي لا يمنح بيني غانتس، التناوب على رئاسة الحكومة"، مشيراً إلى أن نتنياهو تراجع عن مطالبه بإجراء تغييرات في لجنة تعيين القضاة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في (أزرق أبيض) قولهم: "إن هذا يوم مصيري للمفاوضات، وإذا لم يتم التوصل إلى حل للقضايا المطروحة، فسيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق لاحقًا".

واتهم مسؤولون في (أزرق أبيض) نتنياهو بأنه "يهدر الوقت"، فيما رفض مسؤولون في (ليكود) ذلك، وقالوا: "إن طاقمي المفاوضات ما زالا يتبادلان مسودات اتفاق".

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