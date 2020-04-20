شؤون فلسطينية

وزير الزراعة: بالتنسيق مع "التنمية" ستصل مساعدات من المنتجات الزراعية للأسر الفقيرة

وزير الزراعة: بالتنسيق مع "التنمية" ستصل مساعدات من المنتجات الزراعية للأسر الفقيرة
وزير الزراعة رياض العطاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الزراعة، رياض العطاري، أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، ستصل مساعدات من المنتجات الزراعية إلى الأسر الفقيرة في ظل جائحة (كورونا).

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه يتم حالياً تسويق 540 طناً من الحليب المنتج يومياً على المصانع، وأن هناك انفراجة خلال الأيام القادمة في توزيعها على بعض القطاعات، كمعامل ومصانع الحلويات التي تحتاج صناعتها بعض منتجات الحليب.

وأكد وزير الزراعة، أنه وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، تم الاتفاق على أن سعر كرتونة البيض للمستهلك، يجب أن لا يتعدى الـ 18 شيكلاً، متوقعاً أن يكون هناك هبوط في أسعارها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مبيناً أن هناك فائضاً في إنتاج البيض يصل لمليون بيضة سنوياً.

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