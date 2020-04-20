ناصر الدين: اتفاق لصرف دفعة للأسر المحتاجة بقيمة مليون شيكل قبل رمضان

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس صندوق (وقفة عز)، طلال ناصر الدين، أن هناك اتفاقاً مع وزارة التنمية الاجتماعية، لصرف الدفعة الأولى للأسر المحتاجة، بقيمة مليون شيكل قبل شهر رمضان.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن التبرعات للصندوق، بلغت حتى الآن نحو 10 ملايين دولار، وأن الهدف هو جمع 20 مليون دينار، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات كبيرة وبنوك، وعدت بالدفع وبانتظار الاستلام منها.



وأضاف ناصر الدين، أنه سيتم تنظيم يوم إعلامي بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمي، خلال أول أيام شهر رمضان، لضمان الوصول إلى كافة أفراد المجتمع، وحثهم على التبرع حتى لو بمبالغ قليلة.