عبير عودة: 17 إصابات في صفوف أبناء الجالية في إيطاليا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سفيرة فلسطين في ايطاليا، عبير عودة، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) وصل لـ 17 حالة حتى اللحظة، معظمهم من المخالطين للأطباء الأربعة، الذين أصيبوا أثناء عملهم، فيما بلغ عدد المتعافين ثمانية.



وأشارت عودة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى أن السفارة، تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية؛ لمتابعة أوضاعهم الصحية والمادية، وقد تم تقديم 90 مساعدة مالية حتى اللحظة.



وأضافت: أن عدد العالقين والطلبة الموجودين في أوروبا وإيطاليا، ويرغبون بالعودة لأرض الوطن، بلغ 40 مواطناً حسب رابط تسجيل الحالات، الذي أنشأته السفارة بالتعاون مع لجان الطوارئ، وأبناء الجالية مؤخراً.



وقالت سفيرة فلسطين في إيطاليا: إنه تم التواصل مع السفير الأردني في روما، بأن يتم إرجاع العالقين الفلسطينيين مع العالقين من أبناء الجالية الأردنية، الذين تسعى الحكومة الأردنية لإرجاعهم للمملكة قريباً، من خلال إرسال طائرات خاصة، مشيرة إلى وجود تعاون وتواصل ما بين الخارجيتين الفلسطينية والأردنية؛ لتنسيق إعادة أبناء الجاليتين معاً عبر طائرات أردنية.