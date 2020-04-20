شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو "الصحة العالمية" للتدخل فوراً لحماية أهلنا بالقدس من خطر (كورونا)

الديمقراطية تدعو "الصحة العالمية" للتدخل فوراً لحماية أهلنا بالقدس من خطر (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بنداء مفتوح إلى منظمة الصحة الدولية، تدعوها فيه إلى التدخل فوراً، لكشف ملابسات تسارع انتشار وباء (كورونا) في صفوف المقدسيين، والذي ارتفعت أعداده بشكل يدعو للشك، خاصة وأنه وصل إلى معادل ثلث المصابين بالوباء في المناطق الفلسطينية المحتلة كلها.

وقالت: إن هذا الأمر يؤكد فشل سلطات الاحتلال في مجابهة الوباء من جهة، وإهمالها مكافحته بالشكل الجدي في القدس المحتلة، من جهة أخرى، وعدم توفير المستلزمات الضرورية لصون صحة المقدسيين.

وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصاعد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بين المقدسيين، في ظل الإحتلال، يتلاقى مع تصاعد أعدادهم كذلك في البلدات العربية داخل إسرائيل، في ظل شكوى عارمة من أهلنا فيها من غياب اللوازم والتجهيزات الضرورية، لإجراء الفحوصات والمعاينات بالمعدلات المطلوبة بين المواطنين، وتوفير وسائل الحماية الضرورية.

وأضافت الجبهة: أنه لم يعد مجالاً للشك في أن سلطات الاحتلال، باتت تتواطأ مع الوباء ضد أبناء شعبنا، في عموم الأراضي الفلسطينية، في ظل سياسة فاشية وعنصرية، خالية تماماً من أية معايير ومقاييس إنسانية.

وقالت الجبهة: إنه في الوقت الذي يطلق فيه الأمين العام للأمم المتحدة، نداءاته للتعاون بين الشعوب، وبين السلطات لبناء عالم آمن خالٍ من (كورونا)؛ تعمد سلطات الاحتلال إلى استغلال الوباء بأبشع الأشكال.

ودعت الجبهة منظمة الصحة العالمية، للتدخل فوراً، لحماية أهلنا في القدس، وفي عموم الأراضي الفلسطينية من وباء (كورونا)، والمخططات الفاشية للإحتلال لاستغلال هذا الوباء، في حربها المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني.

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