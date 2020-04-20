"الخارجية": وفاة جديدة من الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة بفيروس (كورونا)

جالية فلسطينية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت في بيان مقتضب: إن السيد، سام مزهر (61 عاماً) من ولاية "متشيغن"، توفي بسبب فيروس (كورونا)، مما يرفع عدد الوفيات بالوباء الفتاك، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة إلى 31 حالة.



وكانت الخارجية، أفادت أمس الأحد، أن هناك 578 إصابة بين أبناء الجالية في الولايات المتحدة، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة.