سلطات الاحتلال تُخطر بإزالة خيمة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإزالة خيمة سكنية في مسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، داهمت قرية توانة، وسلمت المواطن جمال ربعي، إخطاراً بإزالة خيمة سكنية شرع بإقامتها لإيواء أسرته المكونة من ستة أفراد.