مستوطنون يشرعون بزراعة أشتال زيتون بأراضي المواطنين جنوب بيت لحم

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون، اليوم الاثنين، بزراعة أشتال زيتون في أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم، في الضفة الغربية.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين، شرعت بزراعة أشتال في أراضٍ بمنطقة خلة القطن، قرب قرية أرطاس، تعود للمواطنة زينب أبو سنينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضاف بريجية، أن الاحتلال، استولى على أراضي خلة القطن عام 2004، واعتبرها أراضي دولة.