شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تهدم بركساً وجزءاً من منشأة سياحية شمال نابلس

قوات الاحتلال تهدم بركساً وجزءاً من منشأة سياحية شمال نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بركساً في منطقة المسعودية السياحية، وجزءاً من منشأة سياحية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وهدمت جزءاً من منشأة سياحية تعود للمواطن نائل رزق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال، هدمت بركساً في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، يعود للمواطن مشير سليمان، الذي هدم منزله قبل شهور.

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قوات الاحتلال تهدم بركساً وجزءاً من منشأة سياحية شمال نابلس

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