نادي الأسير: الاحتلال يعتقل ستة مواطنين ويُنفّذ عمليات تخريب لمحتويات المنازل

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين على الأقل من الضفة، رافق ذلك عمليات تخريب لمحتويات المنازل، واعتداء على مواطن آخر بالضرب المبرّح، وهو شقيق لأحد المعتقلين.



وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أربعة مواطنين، جرى اعتقالهم من بلدة دير سامت، وهم: عيسى محمد جبارة الحروب، وبشير سلامة عبد الوهاب الحروب، ومحمد داود عبد الوهاب الحروب، ومحمد وائل حسن الحروب، وجميعهم في العشرينات من العمر.



وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب المبرح على المواطن يوسف الحروب، وهو شقيق المعتقل عيسى الحروب، ووفقاً لشهادة عائلته فقد تعرض للضرب المبرّح على جميع أنحاء جسده، بواسطة أعقاب البنادق.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير السابق، موسى محمد العمور (22 عاماً)، من بلدة تقوع، ومواطن آخر من بلدة سلوان في القدس، وهو أحمد أبو ناب.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس مواطن من بلدة عرابة قضاء جنين، وهو مراد محمد أبو صلاح، وذلك من أمام حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد.