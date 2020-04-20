"التربية" تُطلق جائزة الإنجاز والتميز وتُخصصها للإبداع بزمن (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم؛ إطلاق جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم، في دورتها الرابعة.وأكد عورتاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوزارة، قررت تخصيص الدورة الحالية للإبداع في زمن (كورونا)؛ بهدف توثيق وتكريم وإشهار وتعميم المبادرات والممارسات الريادية المتميزة، التي قام أو يقوم بها أفراد أو فرق من الأسر المدرسية في كافة أنحاء الوطن، بما يشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.وثمن الوزير الجهود الاستثنائية، التي تبذلها الأسرة التربوية في ظلّ حالة الطوارئ، والتي جعلت بعزيمتها وبانتمائها من تحدي (كورونا) فرصة سانحة للمزيد من العطاء والريادة والإبداع، لافتةً إلى ما تضيفه هذه الأسرة من قيمة تاريخية في ظل الظروف العصيبة؛ عبر مبادرات ريادية مميزة، تُحدث أثراً نوعياً في التعليم والتعلم في المشهد الراهن.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة، تتضمن مجالات التعليم عن بُعد، بكافة مضامينه وأشكاله ووسائله، وتحفيز ومواكبة الطلبة في مجالات القراءة والكتابة والتعبير الإبداعي والفني بمختلف صوره، بالإضافة إلى التواصل التربوي الفعال والناجز مع أولياء أمور الطلبة.كما تتضمن التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي؛ وتدعيم الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، ولمختلف مكونات أسرة التربية، وإثارة دافعية الطلبة نحو ابتكار تطبيقات تقنية، ونماذج صناعية، تحاكي احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز واستنهاض المواطنة والمشاركة الفاعلة في الجهد الوطني الهادف إلى تعزيز منعة وصمود المجتمع في ظل مشهد (كورونا)، اعتماداً على مواردنا الذاتية، وبناء الشراكات مع المجتمع المحلي والمدني.كما تتضمن التدريب وبناء القدرات والحفاظ على عافية المؤسسة وترابطها وفاعليتها في ظل التباعد الاجتماعي، وبحوث أو دراسات أو مقالات نوعية، حول (كورونا) مسببات وديناميكية انتشاره، ومنهجيات التعاطي معه، وآثاره المحتملة على مختلف الأصعدة من منظور تخصصي.وذكرت "التربية" أن التسجيل للدورة إلكترونياً، يبدأ اعتباراً من اليوم عبر الموقع الرسمي للجائزة، www.awardedu.gov.ps.