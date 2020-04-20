"الصحة": سبع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين وعودة المرض لحالتين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة، بتسجيل سبع حالات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، فيما سُجلت انتكاسة لحالتين في بيت لحم.



وقال الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الإيجاز الصحفي اليومي، الخاص بتطورات فيروس (كورونا) في فلسطين: إن اثنتين من الإصابات سجلت في بيت عنان، واثنتين في كفر عقب، واثنتين في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة لممرض من مخيم بلاطة في مدينة نابلس، ويعمل في مستشفى المطلع، ولم يخالط أحداً في المخيم.



وتابع: وبتسجيل الإصابات السبع الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في فلسطين، منها 120 في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة.



وأفاد الشخرة، أن حالتين في بيت لحم تعرضتا لانتكاسة، بعد 28 يوماً من إصابتهما، وتعافتا، وستعود هاتان الحالتان إلى المركز الوطني في بيت لحم، والدخول بحجر صحي.