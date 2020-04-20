استمرار انخفاض نسبة وفيات فيروس (كورونا) في إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد المتوفين بسبب فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) في إسرائيل، إلى 173 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن 115 مريضاً يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، فيما تواصل نسبةُ الوفيات انخفاضها، من بين الحالات التي انتهت إما بالشفاء أو بالوفاة، لتصل إلى 4%، وذلك بالمقارنة مع 21 %عالمياً.



كما تعافى من المرض أمس 308 مرضى، بينما تم اكتشاف 272 حالة إصابة جديدة، ما يعني أن هناك انخفاضاً في انتقال العدوى.



من جهة أخرى، يبلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا) في دير الأسد في أراضي عام 48، 103 وفي "البعنة" 24 شخصاً، ويتضاعف عدد المرضى كل 36 ساعة.



وقال مصدر مسؤول لـ (مكان): إنه كان من المفضل، أن يُفرض إغلاق على هاتين القريتين في موعد أبكر.