أريحا: الأجهزة الأمنية تعتقل أربعة أشخاص وتضبط مركبتين من المخالفين للإجراءات

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة أريحا والأغوار، أربعة أشخاص، وضبطت مركبتين من المخالفين للإجراءات المشددة، والتعليمات الخاصة بتحديد التجول خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، وتم تحويل المعتقلين لمركز الحجز الخاص بمخالفي تعليمات حالة الطوارئ، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.



وأوضح المحافظ جهاد أبو العسل، أن الإجراءات القانونية المصاحبة لفترة سريان إعلان حالة الطوارئ، هي لردع كل من تسول له نفسه بالاستهتار، والعبث بأمن الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل انتشار جائحة (كرونا)، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات هو تجنيب شعبنا انتشار هذا الوباء.



ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل صحة وأروح أبناء شعبنا وتجنيبه الأخطار والضرر في ظل انتشار وباء (كورونا).