"الاتصالات" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن استكمال صرف المنحة القطرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن استكمال المنحة القطرية للأسر الفقيرة.
وقالت الوزارة في التنويه، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "استكمال صرف المنحة القطرية اليوم الاثنين 20/04/2020 في مكاتب البريد الرئيسية (عمر المختار - جباليا - دير البلح - خان يونس - رفح).
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن استكمال المنحة القطرية للأسر الفقيرة.
وقالت الوزارة في التنويه، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "استكمال صرف المنحة القطرية اليوم الاثنين 20/04/2020 في مكاتب البريد الرئيسية (عمر المختار - جباليا - دير البلح - خان يونس - رفح).
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