"الاتصالات" بغزة تُصدر تنويهاً بشأن استكمال صرف المنحة القطرية



وقالت الوزارة في التنويه، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "استكمال صرف المنحة القطرية اليوم الاثنين 20/04/2020 في مكاتب البريد الرئيسية (عمر المختار - جباليا - دير البلح - خان يونس - رفح).

















رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن استكمال المنحة القطرية للأسر الفقيرة.