الاحتلال يُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية شرقي محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل، شرق بلدتى خزاعة وعبسان الكبيرة شرق خانيونس، مشيرة إلى أنّه لم يبلغ عن وقوع إصابات.