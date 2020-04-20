(أونروا) تنشئ خطوطًا مجانية لتقديم النصائح الطبية والاستشارات

لتمكين اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الصحية، دون الحاجة للتوجه إلى عياداتها في الفترة الحالية.



وأفادت في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بأن هذه الخطوة، تأتي في ظل الجهود التي تبذلها وكالة الغوث في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدماتها بشكل طبيعي بظل جائحة (كورونا) التي نمر بها حالياً، دون تعريضهم لأي خطر خاصة في ظل الحجر الصحي.



وأوضحت، أنه بالإمكان الحصول على النصائح الطبية من خلال التواصل مع أطباء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على الأرقام التالية:



- منطقة الشمال: الدكتور بسام عيد على الرقم: (1800 913 914).



- القدس ورام الله وأريحا: الدكتورة إشراق أبو فارة على الرقم: (1800 813 814) أو (0542168543).



- منطقة بيت لحم والخليل: الدكتور رائد عمرو على الرقم: (1800 713 714).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن إنشاء خطوط اتصال مجانية؛ لتقديم النصائح الطبية والاستشارات،