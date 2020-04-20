بابا الفاتيكان يتبرع بأجهزة تنفس لمستشفيات في القدس وبمعدات فحص لغزة





يأتي ذلك استجابة للدعوة التي أطلقها البابا فرنسيس، والتي ناشدت عدم التخلي عن الناس، التي تعاني جراء هذا الوباء، وخاصة من هم أشد فقراً من غيرهم.



وتتمثل الخطوة الأولى لهذا الصندوق، بالتبرع بعشرة أجهزة تنفس لمستشفيات في سوريا، وثلاثة أجهزة تنفس لمستشفى "القديس يوسف "في القدس، ومعدات تشخيص لقطاع غزة.





وتجري حالياً دراسة مقترحات من بلدان أخرى من أجل تقديم مساعدات إضافية.



وتتم هذه التبرعات نيابة عن البابا فرنسيس، بناءً على توصية من البعثات البابوية (سفارات الفاتيكان) في الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان، إنشاءه لصندوق يهدف لتقديم مساعدة عاجلة بسبب تفشي وباء (كورونا).