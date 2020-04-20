قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين جنوب غرب الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، واعتقلت كلاً من: بشير سلامة الحروب، ومحمد داود الحروب، ومحمد وائل حسن الحروب، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).