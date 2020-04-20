عشرات المستوطنين المشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا) يقتحمون كفل حارس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين "الحريديم" المشتبه بإصابة عدد كبير منهم بفيروس (كورونا) بلدة كفل حارس، قضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة القبور التاريخية في البلدة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المستوطنين من طائفة "براسلاف" التي انتشر فيها فيروس (كورونا) والقادمين من مدينة "بني براك" ومستوطنات الضفة وأراضي عام 48، اقتحموا "كفل حارس" دون أن يتم منعهم من قوات الاحتلال، التي فرضت قيوداً على حركة المواطنين بحجة مواجهة (كورونا)، كما نقل موقع (حرية نيوز).