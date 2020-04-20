دولي

باكستان: 20 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

باكستان: 20 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الصحة الباكستانية، اليوم الاثنين، 20 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى 514 إصابة جديدة.

وفي السياق، بدأت باكستان إعادة بعض مواطنيها من الإمارات، التي هددت بإعادة النظر في علاقاتها الخاصة بالعمالة، مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، أثناء جائحة فيروس (كورونا).

وكتبت القنصلية العامة الباكستانية في دبي، على (تويتر)، إن أول رحلة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية، غادرت مساء السبت متجهة إلى إسلام أباد، وعلى متنها 227 "راكباً عالقاً" من دبي وإمارات أخرى، كما نقلت وكالة (رويترز).

ولم يتضح موعد انطلاق رحلات أخرى، فيما ذكرت صحيفتان إماراتيتان، أن أكثر من 40 ألف باكستاني في البلاد، سجلوا أسماءهم لدى القنصلية، ليعودوا إلى بلدهم.

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