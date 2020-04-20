أبو غزالة: سنشهد حربًا عسكرية تُغير النظام العالمي في أكتوبر المقبل

رام الله - دنيا الوطنتنبأ رجل الأعمال الأردني، طلال أبو غزالة، بأن يشهد العالم في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حربًا بين الولايات المتحدة والصين، أقوى اقتصادين في العالم، مشيراً لوجود صراع حقيقي للسيطرة على النظام العالمي ومبادئه الكبرى.وقال أبو غزالة خلال حديثه لبرنامج (العالم إلى أين؟) الذي يبث أسبوعيًا على قناة (روسيا اليوم): إن على قادة الدول الكبرى الاجتماع من أجل تجنب الوصول إلى حرب كبرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة، ستفتعل الحرب؛ لتخرج من الأزمة الاقتصادية، إذ إنها تواجه عجزًا كاملًا في ميزانيتها.وأوضح أن الحرب بين بكين وواشنطن، ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، وأن الاتفاقات التي ستصل إليها القوتان ستضع نظامًا عالميًا جديدًا: "ابتداء من 2021 سننتقل إلى بناء عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان".واعتبر أبو غزالة، أن أحد أسباب سيطرة (كورونا) على العالم هو عدم وجود نظام يقود العالم، وعدم وجود موقف موحد بين دول العالم، يضع خطة موحدة لمواجهة الفيروس المستجد، وقال: "لذلك أعتقد أننا سنشاهد نهاية العولمة بعد أزمة كورونا".وأكد الخبير، أن "العولمة وصلت إلى نقطة النهاية، بعدما كانت تترنح".