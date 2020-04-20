ألمانيا تُسجل 110 وفيات جديدة بفيروس (كورونا) وانخفاض المعدل اليومي للإصابات





وأوضحت البيانات، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 4404 حالات.



وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، يوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك في البلاد، إلى 141672، بعد تسجيل 1775 حالة إصابة جديدة.





وأضافت: أن هذا يمثل ثاني يوم على التوالي من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا، اليوم الاثنين، 110 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.