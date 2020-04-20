زلزال بقوة 6.4 يضرب اليابان

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رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوّة 6.4 درجة قبالة الساحل الشرقي لليابان في وقت مبكر، الاثنين، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي.



ووفق وكالة (رويترز) فقد حدد المرصد الأميركي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومتر، تحت المحيط الهادي، وعلى بعد أقل من 50 كيلومتراً من سواحل إقليم مياغي، وفق ما ذكر على موقعه الإلكتروني، مصنفاً خطر وقوع خسائر أو ضحايا بأنه منخفض.



وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قوة الزلزال بـ 6.1 درجة، مشيرة إلى أنه ضرب على عمق 50 كيلومتراً، فيما لفتت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أيضاً إلى عدم صدور تحذيرات من تشكل موجات تسونامي إثر الزلزال.