دولي

نيوزيلندا تُخفف تدابير العزل

نيوزيلندا تُخفف تدابير العزل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أن نيوزيلندا، ستمدد تدابير العزل العام السارية لمكافحة فيروس (كورونا) أسبوعاً، ستنتقل بعده لمستوى أقل من القيود.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي، نقلته (رويترز): "نيوزيلندا ستخرج من المستوى الرابع من العزل العام في الساعة 11:59 مساء الاثنين المقبل أي أسبوع من الآن".

وأضافت: "سنطبق حينئذ المستوى الثالث لأسبوعين، قبل مراجعة كيف نتابع من جديد، واتخاذ قرارات أخرى في مجلس الوزراء في الحادي عشر من أيار/ مايو".

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