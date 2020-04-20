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الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)

الملك عبد الله: سنُصدّر المعدات الطبية والأقنعة وسنرسل الأطباء لبلدان تكافح (كورونا)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إن بلاده تسعى إلى تصدير المعدات الطبية والأقنعة، وإرسال الأطباء في "الأسابيع القليلة المقبلة" إلى البلدان التي تكافح فيروس (كورونا) المستجد بما فيها الولايات المتحدة.

وأوضح الملك عبد الله في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) الأميركية، أن فيروس (كورونا) تحدٍ تُواجهه جميع الدول، ويتّضح خلاله قدرتها على الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف: "تصرّفنا في وقت مبكر جداً، وساعدنا ذلك في تسوية منحنى الفيروس، اتخذنا إجراءات قاسية بالإغلاق، وحظر التجوال في جميع مناطق المملكة، وبدأنا الآن مرحلة الفتح الجزئي. و"نعامل كل شخص داخل حدودنا سواء أكان مواطناً أم لاجئاً بالطريقة نفسها".


 

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