شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت موسى محمد العمور (22 عاماً)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الشابين محمد طه فنون من بلدة نحالين، وضياء محمد زغول من قرية حوسان، بعد أن أمضيا مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال.

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